Manuel Locatelli si è espresso ai microfoni di Sky nel post-partita della sfida vinta con l'Empoli. Il centrocampista bianconero ha toccato diversi argomenti, tra cui anche l'addio di Mancini alla Nazionale.



ALLEGRI - "Lo ringrazio per avermi difeso. È stato un gesto importante che mi fortifica. Conosco la fiducia che ha in me. Ho preso i fischi perché la gente si aspetta tanto da me ed è bello così perché significa che vedono qualcosa di positivo. È il campo che parla, io penso a fare bene il mio lavoro. Poi è chiaro che non è stato bello riceverli, ma fa parte del gioco."



VITTORIA - "Oggi era fondamentale vincere, ci siamo ricordati della brutta figura fatta qui l’anno scorso. È bello vederci lì in classifica, rimaniamo umili e continuiamo così."



NAZIONALE - "Non ho sentito Spalletti, ma ci parlerò sicuramente in questi giorni. Mancini? Qualcosa si era incrinato, è giusto dirlo. Ma ringraziamo Mancini per l’Europeo. È una sua scelta, ma ora pensiamo al futuro che c’è un nuovo allenatore. I cambiamenti vanno visti in maniera positiva."