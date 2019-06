La Juventus ha lodato Alex Sandro per la qualificazione con il suo Brasile in semifinale di Copa America tramite un comunicato, sul sito ufficiale bianconero:



"Quattro a tre, ai calci di rigore, dopo il pareggio a reti inviolate dei primi 120 minuti di gioco.



Così il Brasile ha ottenuto questa notte l'accesso alle semifinali di Copa America, superando il Paraguay in un match equilibratissimo. Alex Sandro ha partecipato attivamente alla qualificazione, subentrando dopo l'intervallo al posto di Felipe Luis, e rendendosi pericoloso di testa verso la fine dei tempi regolamentari.



Due gli errori dal dischetto del Paraguay, uno solo dei verdeoro (Firmino), e così è il Brasile la prima semifinalista della competizione; ora attende la vincitrice della sfida fra l'Argentina di Paulo Dybala e il Venezuela (ore 21 italiane). All'una italiana sarà invece in campo la Colombia di Cuadrado, contro il Cile".