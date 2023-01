con oltre 2,5 punti di media a partita e quella lontana da Torino, dove i bianconeri siLa differenza è ancora più grande se andiamo oltre i risultati. Basta pensare che le uniche partite in cui i bianconeri non hanno ottenuto i tre punti in casa sono quelle con Salernitana (che la Juve in realtà sul campo era riuscita a vincere e quella con la Roma, senza dubbio una delle migliori prestazioni della squadra di Allegri.arrivati soffrendo come a Verona e Lecce e a volte anche in maniera fortunata come successo con la Cremonese.In 9 partite fuori casa,, il cui divario è quasi tutto in questo dato. Ma cosa c'è dietro queste difficoltà? Senza dubbio la produzione offensiva. Solo Spezia (4), Sassuolo (5) e Verona (5) hanno fatto peggio. Il Napoli ha il triplo dei gol segnati, Inter, Milan, Lazio, Atalanta e Roma più del doppio.con questo rendimento.Le difficoltà di gioco si nascondo all'Allianz Stadium e si ampliano in trasferta. Tutte le quattro vittorie sono arrivate infatti per 1-0 e in campi non certo impossibili.(0 punti fuori casa). Una netta decrescita rispetto all'ultima stagione, quando la Juve aveva lo stesso rendimento tra casa e trasferta. La solidità difensiva e la capacità di saper leggere e vivere i momenti della partita si stanno dimostrando più che sufficienti all'Allianz Stadium ma non bastano sui campi avversa, ma così, la qualificazione in Champions diventa l'obiettivo massimo per una squadra troppo "piccola" lontana da Torino.