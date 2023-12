Dopo aver trascorso la stagione scorsa da protagonisti in serie C con la Juve Next Gen, Mattia Compagnon e Alessandro Sersanti hanno fatto il salto di categoria la scorsa estate all’interno di un percorso ben definito. E ora il primo sta credendo partita dopo partita con la Feralpi Salò, mentre il secondo è una delle colonne del Lecco. Attaccante esterno o seconda punta Mattia, mezzala d’inserimento Alessandro: l’oro della Juve è anche in serie B.