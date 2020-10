Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, ex tecnico di Andrea Pirlo, parla della Juventus, vista ieri sera contro il Verona, a Radio Anch’Io Lo Sport: “Consigli? Non è facile iniziare una carriera con una squadra che deve vincere tutte le partite. Ho visto la partita di ieri, è stato anche sfortunato. Deve trovare un equilibrio, contro la Juventus tutti danno il cento per cento. Il rapporto coi ragazzi sarà determinante. Io sono convinto che riuscirà a fare una bella squadra. Lui vuole una squadra d’attacco ma non sarà facile. Pirlo e Baronio sono come figli, hanno iniziato con me”.