La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, tira le somme tra luci e ombre degli acquisti della Juventus della scorsa estate.



DE LIGT – Primi mesi di ambientamento alla nuova cultura e al nuovo calcio italiano, poi è uscita la sua leadership. 27 presenze e 2284 minuti, la sua media voto in A è 5,97



DEMIRAL – Juve si è rivisto in campo alla Continassa dopo la rottura del crociato riportata a gennaio. 7 presenze e 558 minuti. Media voto di 6,1



RAMSEY – Spesso infortunato, nelle ultime partite ha mostrato di avere in dote gol e assist. 24 presenze e 1098 minuti, media voto 6,07.



DANILO – Rendimento discreto quello di Danilo, anche se la Juve nel suo ruolo cerca altro. 19 presenze e 1354 minuti giocati, voto 5,79



RABIOT – I suoi capricci e comportamenti non sono passati inosservati al club, che si è ritenuto infastidito. 24 presenze per il francese, 1549 minuti giocati. La sua media voto in Serie A è pari a 5,91.