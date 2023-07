Lasta infatti provando a inserirsi nella trattativa che sembrava potesse portare il belgaper la terza volta. Un dietrofront inatteso e che lascerebbe di stucco non solo i tifosi delle due squadre ma l’intero calcio italiano. Eppure i rapporti tra Big Rom e la Vecchia Signora sono stati tutt’altro che sereni.- L’ultima volta che Lukaku ha infatti calcato lo Stadium è finita con un. È storia di pochi mesi fa. È il 4 aprile 2023 quando Romelu fa 1-1 dal dischetto, viene subissato di fischi ee, a questi, reagisce con quella che diventerà poi la sua esultanza fissa. Una mano vicino al capo, come a fare un saluto militare, e l’altra sulla bocca a zittire i detrattori. Un gesto che gli costò allora il giallo, e la conseguente, fino a spingere i vertici del calcio nostrano a concedergli la ‘’ e ad annullare il provvedimento.- Nelle ore successive parlò anche lui, Romelu. Lo fece su Instagram con un post che conteneva un messaggio chiaro e rivolto anche a quelli che ora potrebbero diventare i suoi nuovi tifosi. “", questo il messaggio di Lukaku. Citando il, l’attaccante si riferiva a un episodio simile occorso durante un. Anche in quel caso Lukaku, intento a trasformare un calcio di rigore, fu vittima di cori razzisti.In precedenza, e a suo supporto, era scesa in campo anche, con un comunicato condiviso dal presidente Michael. “Romelu ha esultato allo stesso modo di quanto fatto in precedenza, ma la risposta dell’arbitro è stata mostrargli un cartellino giallo.e mi aspetto che la Lega condanni immediatamente il comportamento di questo gruppo di tifosi della Juventus”, si era affrettato a scrivere Yormark.- Anche la squadra di Torino era subito scesa in campo per condannare l'episodio. Questo il comunicato fatto uscire nell'immediatezza della gara. "La Juventus fa sapere che, come sempre, sta”.“Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il “””. Il club bianconero riuscì poi a individuare i responsabili degli insulti razzisti.