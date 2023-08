L'attaccante belga continua a essere una priorità dei bianconeri, che l'hanno scelto per sostituire il partente Dusan Vlahovic.al di là della dichiarazione di ieri sera di Cristiano Giuntoli: "Siamo contenti della squadra che abbiamo. I nostri attaccanti sono bravi e puntiamo su di loro". Parole di circostanza, di chi sa che prima di comprare deve vendere. Il tempo stringe, ma nessuna opzione va scartata:. Il Chelsea, dopo aver speso oltre 180 milioni di euro per Romeo Lavia del Southampton e Moises Caicedo del Brighton, metterà ancora mano al portafoglio per un attaccante, come ammesso da Pochettino prima della sfida col West Ham ("Non è facile trovare il profilo giusto, ma ci stiamo lavorando") e il nome Vlahovic non è stato depennato dalla lista.Di certo il Chelsea vuole risolvere la grana Lukaku prima possibile., Big Rom sarà ceduto, resta solo da capire in quale squadra finirà.dove ha più di un estimatore (un mese fa ha detto no alla ricca proposta dell'Al Hilal). E avrà circa una settimana in più per convincerlo: la data fissata per la conclusione della finestra trasferimenti saudita, inizialmente programmata per mercoledì 20 settembre, è stata infatti anticipata a giovedì 7 settembre. Sei giorni dopo la chiusura del mercato in Italia e Inghilterra.