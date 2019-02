Con un po’ di superficialità, come secento milioni fossero nulla, si sente spesso raccontare: la Juve venderà Dybala e incasserà quanto ha speso per Ronaldo, poi reinvestirà tutti quei soldi per un altro fenomeno. Già, maUn anno fa, dopo ventidue giornate, era già a quota quattordici (e aveva saltato le ultime due gare per un infortunio). Sta andando meglio in Champions, dove è andato a bersaglio cinque volte, ma ben quattro contro lo Young Boys.