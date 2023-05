Il caso Juventus rilancia il dibattito sulle lunghe tempistiche della giustizia sportiva e il Coni è pronto a muoversi. Questa mattina Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha inviato una lettera sui temi del momento, tra cui in particolare la necessità di intervenire sulla giustizia sportiva, sollecitando un intervento del Coni stesso. L'argomento è arrivato sul tavolo della giunta esecutiva dove si è convenuto sull'urgenza di un intervento, al di là di quelli che sono i casi specifici.



MALAGO' - Come riferisce La Gazzetta dello Sport, al termine della giunta esecutiva il presidente Giovanni Malagò ha annunciato un provvedimento che guardi alla "dinamica della tempistica che tuteli i diritti del ricorrente e la celerità dei provvedimenti". Malagò non parla del singolo caso Juve, ma fa sapere che proprio nella prossima giunta si discuterà delle modifiche "tramite un regolamento perché vanno accorciati i tempi il più possibile". Malagò sottolinea anche di fronte ad alcuni interventi di diversi membri del governo sull'argomento la "materia è di competenza esclusiva del mondo dello sport a cominciare dai diritti che dal Cio e dalle federazioni internazionali che a cascata ricadono sulle federazioni internazionali".