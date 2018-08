Il Presidente del CONI Giovanni Malagò parla a La Gazzetta dello Sport dell'impatto di Cristiano Ronaldo ul calcio italiano e non solo: ​"Dà valore aggiunto a tutti. Aziende, sponsor, tv. Poi ho l’impressione che abbia messo in moto un meccanismo molto virtuoso. Fabbricini? E' un galantuomo, la litigiosità che ha caratterizzato gli anni recenti ma anche meno recenti della Federcalcio non ha aiutato il lavoro del commissario, che ha bisogno di un contesto di serenità per operare. Ringrazio Roberto per lo spirito di servizio con cui ha abbracciato questo incarico."