Juventus-Malmoe 1-0

Juventus

Perin 6: padrone dell'area, nessun intervento ma qualche uscita tempestiva.

De Winter 6,5: buona la prima da titolare, come terzino deve ancora prendere le misure ma il potenziale c'è. Non a caso l'Ajax prende nota... (26' st De Sciglio 6: minuti preziosi, si era infortunato quando ormai sembrava in rampa di lancio)

Bonucci 6,5: fa il suo comandando una difesa inedita.

Rugani 6: la butta sul fisico, se la cava.

Alex Sandro 6: torna titolare, un buon allenamento o poco più.

Bernardeschi 6,5: non è una prova perfetta la sua, ma sta effettivamente ritrovando smalto e sfrontatezza nelle giocate, la trivela per Kean è la giocata più bella della serata. Da trequartista puro, poi, pasticcia un po' (37' st Cuadrado sv).

Rabiot 6: un tempo sul centrodestra, poi torna nella sua zona di competenza. E va meglio.

Arthur 6: dopo il flop di Verona si rivede anche lui, punito con appena due spezzoni nelle successive sette partite. Gara facile, può impostare senza particolare pressioni.

Bentancur 5,5: l'allegrata coinvolge lui stavolta, sulla sinistra è fuori luogo e fuori posizione. Nella ripresa torna “a casa” e ritrova le misure (45' st Miretti sv)

Dybala 6: un tempo a cercare di fare gioco e issarsi al ruolo di vero regista della squadra, resta lontano dall'area avversaria ma non sbaglia una palla (1' st Morata 6: si gestisce)

Kean 6,5: la cosa migliore è ovviamente lo stacco con cui trova il gol, almeno altre quattro situazioni però potevano e dovevano essere sfruttate meglio e alla fine il computo degli errori è altissimo. Ma il gol che vale il primo posto è suo, non può che essere abbastanza per una sufficienza piena (45' st Da Graca sv)

All. Allegri 7: la porta a casa, sperimenta un po' e forse capisce che la formula giusta era proprio nulla delle scorse partite. Il crollo di Londra ha fatto male, ma torna in Champions con 5 vittorie in 6 partite e lo Zenit agevola l'impresa: il voto è al primo posto nel girone, contro i campioni in carica comunque un grande traguardo.

Malmoe

Diawara 6,5; Moisander 6, Ahmedhodzic 5,5, Nielsen 5,5, Olsson 5,5; Berget 6, Christiansen 6, Innocent 5,5 (45' st Nalic sv), Rakip 6 (30' pt Pena 6); Birmancevic 5,5, Colak 6 (33' st Abubabakari sv). All. Tomasson 6