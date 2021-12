Lascende in campo a partire dalle 18.45 all'Allianz Stadium di Torino contro ilcon grande leggerezza, data dalla certezza matematica già raggiunta da tempo del passaggio agli ottavi di finale di Champions League e con la sola possibilità di superare ilal primo posto in caso di un risultato migliore di quello dei Blues impegnati in contemporanea a San Pietroburgo contro lo Zenit. Poca carne al fuoco, quindi, ma tante chance per Massimiliano Allegri per cementificare il momento positivo iniziato nelle ultime sfide di campionato.