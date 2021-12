Juventus-Malmoe sotto la neve? Possibile. Torino si è svegliata imbiancata, in città sta nevicando da diverse ore e alle 18.45 i bianconeri scenderanno in campo all'Allianz Stadium per l'ultima gara della fase a gironi di Champions.. Alle 19 in poi sono previste deboli precipitazioni e, dalle 20, non dovrebbero più esserci problemi.- Intanto, il vice di Massimiliano Allegri. Tutto come previsto e anticipato ieri in conferenza stampa dall'allenatore della Juve: "Domani (oggi, ndr) nevicherà, non è che ci tirano le bombe - aveva detto Allegri scherzando - Giocheremo anche sotto la neve. L’importante è giocare bene e vincere, sennò corriamo lo stesso e andiamo incontro a infortuni. Domani dev’essere una bella partita, una bella sera e dovrà arrivare una bella vittoria".