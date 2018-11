Una vittoria che vale il primato nel girone H. La Juventus se lo gioca domani sera in casa contro il Manchester United, nella quarta giornata della Champions League. I bianconeri possono contare su un'ottima statistica nelle gare interne: nelle ultime 11 allo Stadium hanno ottenuto 10 vittorie e un pareggio, il successo che vale il primo posto, contro un Manchester United che più volte è andato in sofferenza quest'anno, vale 1,60 sul tabellone Microgame. Si punta invece a 3,80 sul pareggio, mentre il colpo dei Red Devils sale fino a 6 volte la scommessa. Sempre rimanendo alle gare interne, la Juventus ha dimostrato un'ottima attitudine offensiva, segnando ben 10 reti nelle ultime quattro, 2,5 a partita: un'altra gara con almeno 3 reti a favore della Juve vale 3,20. L'ultimo confronto giocato a Torino, nel 2003, finì 0-3: per la Juve, ribaltare quel finale (e vincere quindi per 3-0) è un compito da 10,50.