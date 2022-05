Nella lunga lista dei rinnovi in bilico in casa Juventus, ad oggi è rimasto fuori solo Mattia De Sciglio. L'esterno gode della stima di Massimiliano Allegri e il suo futuro non preoccupa. Infatti, come riporta Tuttosport: "c’è serenità su entrambi i fronti. Il prolungamento del contratto non appare in discussione, si attende solamente l’annuncio".