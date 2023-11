Tutti in casacontinua a rifuggire dalla parola. La lotta con l'Inter è in realtà apertissima e piano piano anche i più restii almeno la possibilità che questa sfida possa protarsi fino all'ultima giornata iniziano a tenerla in considerazione, ma cosa manca alla squadra bianconera, priva di coppe e con il monte ingaggi più alto della Serie A, per essere considerata al 100% una contender?quest'anno l'abbiamo ammirato soltanto a sprazzi, ma i numeri del club bianconero confermano che qualcosa rispetto all'anno scorso è cambiato e che ora tocca a lui dimostrare di essere il bomber da scudetto di cui Allegri ha bisogno.ma rispetto alla passata stagione, condizionata al 100% dalla pubalgia, quest'anno il male più fastidioso che un calciatore possa subire sembra essere quantomeno un ricordo.lo ha condizionato per almeno un mese, ma ora anche questo problema è ormai lasciato alle spalle e allora, con una condizione fisica che torna ottimale c'è la necessità, per sé e per la Juve, che Vlahovic torni a fare gol con costanza.E anche la seconda scusante della passata stagionequest'anno è venuta meno. I numeri lo dicono perché le "potenziali occasioni da gol" o per dirla in chiave moderna(i gol attesi a partita)con 4,7, meglio di Lukaku 5,1, di Thuram 5,3 e anche di Lautaro Martinez con 7,3. Il serbo inoltre arriva alla concusione in media una volta ogni 21 minuti giocati e per questo motivo il rapporto con gli xgoals dDati che certificano come Vlahovic non solo è più al centro del gioco della Juve, ma anche maggiormente nelle condizioni di fare male.