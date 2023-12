Non è il preferito di Max Allegri. E non è nemmeno la Juve a essere la prima scelta di Kalvin Phillips. Ma il Manchester City spinge ancora per una cessione in prestito all'estero nonostante la volontà del giocatore (il Newcastle spinge) ed è pronto ad agevolare questa operazione. Su queste basi si sono sviluppati gli ultimi contatti tra i due club, anche nelle ultime ore.