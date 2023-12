L'affare Claudio Echeverri al Manchester City è in dirittura d'arrivo. A riportarlo è ESPN. I Citizens sono quindi molto vicini alla chiusura di un colpo in prospettiva per il futuro, tanto che, in Argentina, il trequartista classe 2006 è soprannominato il 'nuovo Messi', per le sue caratteristiche tecniche. L'idea dei campioni d'Europa è quella di lasciare il giocatore al River Plate in prestito, almeno fino al termine della stagione di Premier League.