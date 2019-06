Leonardo Mancuso ha lasciato il Pescara per fare ritorno alla Juventus, ma non per restarci. Il club bianconero è pronto a cedere l'ex Sambenedettese di nuovo in prestito in Serie B, con un club che più di altri ci sta pensando: l'Empoli, che vuole fare di Mancuso il dopo Caputo, pronto a restare in Serie A.