La Juventus ha reso noto di aver ceduto Rolando Mandragora alla Fiorentina, svelando i dettagli economici dell'affare con i viola. Oltre a riportare gli 8,2 milioni di euro che la Vecchia Signora incasserà più un milione di bonus, è stato anche evidenziato come la Juventus abbia messo a bilancio una minusvalenza da 1,3 milioni rispetto all'acquisto del giocatore via Udinese per 15 milioni nell'ottobre del 2020.