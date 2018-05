Rolando Mandragora, centrocampista della Juventus in prestito a Crotone, ha salutato il pubblico dopo l'ultima gara, che ha segnato la retrocessione del club: "Abbiamo lottato, sudato, gioito e sofferto. Oggi il dolore per non aver raggiunto l’obiettivo è ancora tantissimo ma sono grato a questa società, ai miei compagni, al mister e a tutta Crotone perchè questa è stata una stagione che porterò con me per sempre. Ho imparato tanto, come atleta e come uomo, ma soprattutto che le battaglie le può perdere solo chi ha il coraggio di combatterle e giocarsi!".