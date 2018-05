Oggi il dolore per non aver raggiunto l’obiettivo è ancora tantissimo ma sono grato a questa società, ai miei compagni, al mister e a tuttaperchè questa è stata una stagione che porterò con me per sempre. Ho imparato tanto, come atleta e come uomo, ma soprattutto che le battaglie le può perdere solo chi ha il coraggio di combatterle e giocarsi!": queste le parole con cuiha salutato il pubblico di Crotone, dopo l'ultima gara che ha segnato la retrocessione del club calabrese. Il centrocampista tornerà allain attesa di decidere il proprio futuro.