Mario Mandzukic salta il match contro il Chievo per l'infortunio al flessore, ma proverà ad essere a disposizione già per il prossimo impegno di campionato, contro la Lazio allo stadio Olimpico. Anche la Juventus ci spera ma, come si legge su Tuttosport, l’obiettivo a lungo termine è un altro: averlo al top per il doppio incrocio di Champions League contro l’Atlético Madrid.