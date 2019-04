E' di poche ore fa l'ufficialità del rinnovo fino al 2021 dicon la. Proprio l'attaccante croato dopo aver prolungato il suo contratto con i bianconeri ha voluto ringraziare il club tramite un post su Instagram. Di seguito il commento del numero 17 juventino. "È un grande onore giocare per questo club fantastico che si prende davvero cura dei suoi giocatori e lottare con i miei compagni di squadra per i nostri tifosi!, guidati dal presidente Andrea Agnelli, e allo staff tecnico, guidato al mister Massimiliano Allegri, per il loro rispetto e la loro fiducia che fondano questo rinnovo. Come sempre, ricompenserò la fiducia dando il massimo ogni volta che scenderò in campo con la nostra maglia".