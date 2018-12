Gol pesanti, più di quelli degli altri. Perché se è vero che in questa stagione sta tenendo dei ritmi realizzativi da vero bomber, è altrettanto vero che la sua media-gol non è mai stata paragonabile a quella dei grandi finalizzatori. Ma le sue reti fanno la differenza. Un dato, tra i tanti dati, lo spiega bene:Quando segna, insomma, si può cominciare a mettere a referto un bel più tre in classifica. Non solo. In questa stagione, in questo campionato, poi è un'ulteriore sentenza:Ci ha sempre pensato il croato a togliere le castagne dal fuoco, anche contro Lazio e Roma, Milan e Inter: il gol lo segna lui.E sono gol diversi, pesanti. Segnati da un giocatore diverso, speciale., almeno apparentemente. Mandzukic ha ripreso a giocare a tuttocampo, in fase di non possesso quantomeno. Terzino sinistro se serve, terzino destro se necessario, pure stopper quando l'azione lo porta a diventare un difensore aggiunto tra Bonucci e Chiellini.Così, anno dopo anno, acquista sempre maggior valore quell'operazione di mercato passata fin troppo sotto traccia: 22 giugno 2015, la Juve annuncia il suo acquisto dall'Atletico Madrid per 19 milioni (pagabili in tre anni) più 2 di bonus. Un autentico colpaccio. Aspettando che l'ennesimo gol pesante possa essere segnato, magari, proprio contro i Colchoneros.