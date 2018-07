Oggi, alle ore 17 in Italia, l'attaccante della Juventus scende in campo allo stadio Lužniki di Mosca per giocarsi la finale del Mondiale con la sua, contro la Francia. Un'avventura incredibile quella dei ragazzi di Zlatko Dalic, coronata dal gol dello stesso Mandzukiccontro l'Inghilterra. Intanto, i bianconeri si coccolano il croato tornato grande protagonista sulla scena internazionale. I