Mario Mandzukic parla a Juventus tv dopo il rinnovo di contratto fino al 2021: “Ho già tante presenze e moltissimi momenti belli in questi quattro anni, i nostri traguardi sono noti, cercare di vincere più trofei possibili, questo è nel DNA del club e per questo sono felice di far parte della Juventus”.



GOL - "Sto cercando non solo di segnare ma di aiutare la squadra in ogni situazione. La cosa più importante è vincere, poi ci sono molti modi per aiutare la squadra e mi fa piacere che le persone lo apprezino. Tifosi? Abbiamo un ottimo rapporto e spero che continui così".