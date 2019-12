Mario Manduzkic è sempre più convinto del trasferimento in Qatar. L'attaccante croato nella Juve è fuori rosa da inizio stagione e si allena a parte. Dopo aver rifiutato diverse opzioni in estate, per l'addio dell'ex Bayern Monaco è solo questione di tempo. Secondo il Corriere dello Sport, l'ex compagno Benatia spinge per portarlo all'Al Duhail, ma su di lui ci sono anche Al Rayyan e Al Gharafa. Per Manduzkic è pronto un ingaggio più alto di quello che prende a Torino, che si aggira intorno ai 7 milioni di euro netti bonus compresi.