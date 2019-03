La Juventus è alla ricerca di un centrale di livello per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. In cima alla lista dei desideri di Paratici c'è de Ligt, sull'olandese però è forte la concorrenza del Barcellona. Se il trasferimento del giocatore dell'Ajax dovesse saltare, secondo TuttoSport, i bianconeri virerebbero le loro attenzioni su Manolas. Il difensore greco quest'estate può lasciare Roma e ha una clausola rescissoria di 36 milioni.