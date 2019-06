Si fa sempre più complicata la pista che porta la Juventus verso Kostas Manolas. Il difensore greco è prossimo all’addio alla Roma dopo cinque anni, ma i bianconeri potrebbero non essere la sua prossima destinazione. Infatti, il Napoli si è fatto avanti con decisione e pare aver convinto sia i giallorossi che il centrale entrato nella storia per la rete contro il Barcellona. Manolas dovrebbe firmare un quadriennale, mentre ancora bisogna definire gli ultimi dettagli sul pagamento dei 36 milioni della clausola del giocatore che la Roma pretende per intero. La Juve, per ora, resta più defilata, ma non si escludono colpi di coda clamorosi.