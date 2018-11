“Il Cristiano Ronaldo più generoso”: così il quotidiano spagnolo Marca analizza la prestazione dell’attaccante ex Real Madrid in Juventus-Cagliari. “Cristiano è stato celebrato dalla sua attuale squadra per aver raggiunto quota 400 gol nei maggiori campionati europei. Tutti all’Allianz Stadium sono ai piedi del nuovo re di Torino, che sente ancora una volta il calore del proprio pubblico e della squadra (…). Il portoghese ha provato a segnare per tutta la partita, come al solito, ma non è riuscito a sfruttare le opportunità. Alla fine, ovviamente, ha comunque lasciato il suo timbro sotto forma di assist a Cuadrado”.