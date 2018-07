Marcelo è uno dei nomi caldi per il mercato della Juve, ma non sarà facile acquistare il brasiliano. Marcelo, infatti,il laterale delle Merengues che avrebbe una possibilità di arrivare alla Juve in caso di cessione di Alex Sandro. Gli altri nomi che ha in mente la dirigenza per rimpiazzare Alex Sandro sono quelli di Bernat e Darmian. ​