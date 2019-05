Il ritorno di Zinedine Zidane ha cambiato tutto in casa Real Madrid. Non in termini di risultati, con le Merengues che continuano a essere altalenanti, ma nella testa dei giocatori. In quella di Marcelo, per esempio, si è capovolto il mondo: sembrava a un passo dalla Juve, ora non vuole lasciare il Real.



'FAREI DI TUTTO' - Queste le parole del mancino brasiliano a Sportingbet.tv : "Sono felice del ritorno di Zidane. Non solo per me, ma per il Madrid, per i dirigenti... Tutti adoravano Zizou. L'ho detto milioni di volte che per lui farei qualsiasi cosa. Sono molto felice con lui".