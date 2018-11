La Juve vola in campionato con una marcia record: +8 sul Napoli e 37 punti in 13 giornate, senza il blackout col Genoa sarebbe stato un filotto clamoroso. Ora il calendario si fa in salita, ma fin qui era praticamente impossibile fare meglio. Così come in Champions si sta pagando solo il calo nel finale con lo United, ma qualificazione e primo posto restano a tiro di Valencia e Young Boys.

Intanto è sempre mercato, Fabio Paratici al lavoro a centrocampo, aspettando che si delinei per la prossima stagione la situazione legata ad Alex Sandro: il brasiliano si allontana, Marcelo, Grimaldo e Jordi Alba le prime alternative.