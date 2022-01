Claudiofai tifosi della. E' bastato un commento per riaccendere le speranze dei supporter bianconeri, che dopo il colpo di mercato Dusan Vlahovic - quasi inatteso - ora si aspettano un po' di tutto e sono tornati a pensare in grande. E quale sogno è più grande del ritorno di. Un tema sempre vivo in casa bianconera, che arde sotto la cenere ed è facile da riaccendere. E infatti è bastato poco, solo un commento "Boom boom" con due fuocherelli e a Torino è di nuovo Pogba-mania, con i tifosi impazziti sui social.