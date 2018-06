Claudio Marchisio si trova in Giappone dove sta prendendo parte ad alcuni incontri professionali per conto della Juventus. Il centrocampista bianconero sembra aver deciso il suo futuro, infatti stando a quanto scrive Il Corriere dello Sport il calciatore vorrebbe rimanere in bianconero nonostante lo scarso minutaggio. Tra qualche giorno ci sarà l'incontro con la dirigenza della Juventus per ufficializzare la scelta in vista della prossima stagione.