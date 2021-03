Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, parla a Cronache di Spogliatoio, rivelando un retroscena di mercato su Benzema: "Benzema è un grandissimo giocatore. Fu molto vicino alla Juventus nell’anno in cui c’era in panchina Ciro Ferrara. In quel periodo Benzema non stava andando benissimo al Real Madrid, anche se poi non se ne fece nulla. Un vero peccato, visto che dopo l’addio di CR7 sta segnando solo lui a Madrid".