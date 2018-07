Claudio Marchisio e la Juventus, un futuro ancora da definire. Il numero 8 bianconero è pronto a partire per la tournée negli Stati Uniti, ma la sua permanenza non è certa. Il centrocampista juventino ha ancora due anni di contratto a 5 milioni di euro netti a stagione ed è pronto a parlare col club della sua ultima fase della carriera. Come scrive Tuttosport, dopo la tournée le parti si parleranno, alla ricerca della soluzione migliore. In passato il Monaco aveva mostrato interesse, ma non si era mai spinto a un vero e proprio corteggiamento. Il futuro di Marchisio è ancora tutto da scrivere.