Mariella Scirea, vedova di Gaetano e presidente del Centro di Coordinamento degli Juventus Club Doc, si schiera contro lo sciopero del tifo promosso dalla curva bianconera. "Questo è più che mai il momento per inneggiare alla nostra squadra", le sue parole riportate dal Corriere Torino: "Lo dico a tutti i tifosi, organizzati e no. Ne va dell’interesse della nostra amata Juve. E non mi riferisco soltanto alla squadra o alla società, ma anche a noi appassionati bianconeri".