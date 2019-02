Giancarlo Marocchi, dagli studi di Sky Sport, parla del pareggio della Juventus contro il Parma: "Sempre geniale Allegri, che utilizza questo pareggio incredibile per sottolineare che la Juve ha difeso male, ma al contempo ammette 'Meno male è successo'. La verità è che con Chiellini e Bonucci, la squadra migliora del 20-30-40%, sia dal punto di vista tecnico sia da quello mentale. La squadra normalmente più forte torna la supersquadra e torna ad essere tranquilla in Champions. Senza quei due in difesa, qualche difficoltà la accusa...".