Emre Can alla Juve, cresce la fiducia. Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta ha parlato del probabile arrivo del centrocampista tedesco: “Emre Can bianconero? Sono molto ottimista. Questa è una giornata di festa: ci lascia, dal punto di vista professionale, un campione. Campione perché ha lasciato al calcio un patrimonio di valori, espressi non solo in campo, ma soprattutto fuori dal campo. Buffon-Psg? Dovrà decidere tra alcune posizioni dietro la scrivania oppure di continuare a giocare, se dovesse optare per questa seconda scelta quella squadra francese è in corsa. Allegri? Ci incontreremo in settimana e i presupposti sono diretti a un prolungamento del rapporto: ascolteremo i suoi desideri, ma secondo me continueremo tranquillamente. Morata ha voglia di tornare a Torino? Ha sempre espresso un sincero apprezzamento nei confronti della Juventus e di Torino, ma le possibilità sono ridottissime.”