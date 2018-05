Giuseppe Marotta si gode il settimo scudetto consecutivo. L'amministratore delegato della Juventus ha dichiarato a Radio RAI: "Il primo scudetto con Conte è stato il più emozionante, l'ultimo vinto ieri è stato quello più difficile. Il primo bilancio era in perdita di 90 milioni, ora abbiamo chiuso con un utile. L'obiettivo principale è tornare a vincere in Europa, ma la Champions resta qualcosa di imponderabile. Siamo riusciti ad arrivare in finale 2 anni, quindi non siamo vincenti solo in Italia. Quando scegliemmo Allegri, ricordo ancora la reazione dei tifosi, che ci tirarono le uova contro la macchina. Noi eravamo consapevoli della scelta, sicuri di aver risolto il problema".



AVANTI CON ALLEGRI - "Al di la dell'aspetto formale del contratto, il nostro rapporto ha funzionato al massimo. I risultati dimostrano il suo valore e credo che da entrambe le parti ci sarà un'apertura per far sì che tutto questo continui ancora. Avremo un confronto con lui la prossima settimana per valutare il futuro, da parte nostra c'è ottimismo. L'allenatore deve essere molto bravo a gestire la squadra, deve creare un metodo di lavoro che tenga conto anche delle componenti psicologiche legate ai singoli calciatori. La grande capacità di Allegri sta nel preparare la squadra nel migliore dei modi a ogni partita, poi è bravissimo a gestire le presenze dei giocatori".



PORTIERI - "Buffon? Posso parlare soltanto di presente e passato per quanto riguarda Gigi, un campione che lascerà qualcosa di grandissimo valore. È un leader, il vero capitano. Si incontrerà con il presidente Agnelli e insieme valuteranno le migliori opzioni per il futuro. Perin? E' un profilo che ci interessa, ma da qui ad avviare una trattativa vera e propria ce ne passa. Nel calcio moderno è normale che ci sia un alternarsi tra i due portieri, per questo motivo noi vogliamo avere due buoni portieri dello stesso livello. Sczcesny sarà sicuramente il titolare di questa squadra nel momento in cui Buffon smetterà. Donnarumma? Non ci interessa".



ATTACCO TOP - "Il nostro obiettivo è creare un giusto mix tra giovani e meno giovani, si vince con entrambi. Il nostro reparto offensivo è di altissimo livello mondiale, già ora può competere con il Real Madrid. Mandzukic? Siamo contenti di ciò che ha fatto ma bisogna capire anche cosa c'è nella sua testa e se ha ancora voglia di continuare questa esperienza".