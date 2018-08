Luca Marrone verso una nuova avventura con l'Hellas Verona: rientrato dall'esperienza al Bari e impossibilitato a far parte della Squadra B (viste le troppe presenze in Serie A), il classe 1990 è vicino a nuovo accordo con il club veneto, il secondo dopo l'esperienza del 2016. Arriverà in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A. Prima del suo passaggio al Verona, però, il difensore rinnoverà con la Juventus, dato che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2019.