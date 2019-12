Fa discutere Giovanni Martusciello. Il vice allenatore della Juve, ospite di un evento tra tifosi al Fan Club bianconero di Ischia, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno creato polemica tra i tifosi juventini.



VINCERE SEMPRE? - "E' chiaro che avere tutto e subito non è semplice, se ci soffermiamo al risultato andremo incontro a delle difficoltà enormi, quindi bisogna estranearsi dal risultato finale, che può essere vittoria o sconfitta come è stato, e cercare di far capire a questi ragazzi che la strada per arrivare alle vittorie deve essere un'altra, che non significa chiaramente vincere nell’immediato"



POLEMICA - "Purtroppo abbiamo ereditato una squadra ultravincente e non è semplice intervenire in maniera netta, dobbiamo confermare quanto di buono hanno fatto i nostri predecessori, ma attraverso un'idea. Non è semplice avere dei risultati nell'immediato. Non c'è una data fissa, non si può dire tra un mese, tra due mesi, tra cinque mesi o tra otto mesi, però c'è grande disponibilità da parte dei ragazzi, si stanno facendo delle cose che prima non si facevano, perchè non si riuscivano a comprendere bene e a sprazzi vengono delle prestazioni dove bisogna cercare di portare l'idea comune in quella direzione. Ecco perché a volte si riesce e a volte meno".