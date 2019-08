Giovanni Martusciello, vice-allenatore di Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve a Parma: "La fatica è stata dovuta alle condizioni climatiche, che ci hanno portato a fare tanti errori. Abbiamo fatto una partita di alto livello, loro spingevano molto. Siamo stati bravi a non subire le situazioni in cui loro sono molto bravi. La squadra si è mossa benissimo, nel secondo tempo c'è stato un calo. Siamo contenti del grande primo tempo, anche se davanti potevamo concretizzare di più"



SUI ZERO NUOVI ACQUISTI IN CAMPO DAL 1' - "La squadra è composta da tanti campioni, bisogna fare delle scelte. Oggi le scelte sono cadute su giocatori più esperti, fa parte delle dinamiche del campionato. C'è bisogno di tutti. Abbiamo fatto un gran risultato in un campo difficile"



SE HA SENTITO SARRI - "L'ho sentito prima, era felice. Essendo un perfezionista, però, è perennemente incavolato per gli errori"



ANCORA SU SARRI - "Recentemente ha diminuito le sigarette (ride, ndr). E' più partecipe con la squadra, è molto presente nelle dinamiche di campo. L'ho visto molto migliorato"



SU DYBALA E HIGUAIN - "Scelta fatta in base all'esperienza di Higuain in quel ruolo. Mettere punti interrogativi sarebbe stato rischioso, negli ultimi due giorni il Pipita ha dato segnali di grande crescita. Intesa con Cristiano Ronaldo? Vedremo nel tempo, in questo momento Dybala vale Higuain e viceversa, dipende dall'avversario"



SULLE SCELTE - "I cambi sono stati fatti perchè la squadra era in difficoltà a livello fisico. Abbiamo poi iniziato a giocare più individualmente e non di squadra".