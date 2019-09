Giovanni Martusciello, vice allenatore della Juventus, spiega il crollo fisico della Juve negli ultimi 30 minuti del match contro il Napoli: ​"Richiediamo una fase di non possesso feroce e quindi c'è bisogno di coprire palla per difendere in avanti - le sue parole nella conferenza stampa post-partita -. In questo periodo qua succede, le energie calano in modo vertiginoso come a Parma. Oggi forse c'è stato anche un po' di appagamento e quando succede vieni castigato. Si è visto che per un'ora questa squadra può avere meno difficoltà se alzerà il minutaggio".