In genere un arbitraggio lo si critica quando si perde,. Perché non ci accontentiamo di ottenere una vittoria e portare a casa i 3 punti, ci interessa vincere bene, intendendo con questo il giusto punteggio finale al termine di una gara dominata, cosi' da marcare in modo netto la differenza tra la nostra squadra e gli avversari.Venti tiri complessivi contro 7, tredici angoli a 2, almeno 4 parate strepitose del portiere Olsen, e alla fine solo un risicato 1-0 che non fa giustizia di quanto prodotto dalla Juventus nei 95 minuti di gara.A onor di cronaca,la squadra di Allegri di gol ne aveva fatti altri 2, ma entrambi sono stati annullati dall'arbitro.Stavolta, da arbitro, ha fatto doppietta, annullando alla Juve ben 2 gol, a mio avviso (e non solo al mio) regolari.Non solo, ha gestito l'intera gara in modo assai discutibile, sia nell'attribuzione dei falli e sia nell' assegnazione dei cartellini. Un disastro totale.Ex arbitri & moviolisti si sono subito prodigati ad impartirci lezioni sul regolamento ed utilizzo del VAR.Per quanto mi riguarda, non mi ha convinto nessuna versione, su rigori non dati, sui rossi non estratti, sulle reti annullate. Manco una.Cominciamo dal gol annullato a Chiellini:Io ho visto invece un impacciato Olsen tentare di andare a respingere goffamente un pallone coi pugni, urtare lui Chiellini (che salta nel suo cilindro di spazio) e procurarsi la rete. La carica sul portiere, la spallata, il fallo - o come la volete chiamare - non l''ho vista.Probabilmente, con l'eta' staro' perdendo la vista ma non la memoria il gol di Toldo alla Juve nel 2001, con Buffon sepolto da interisti; il gol di Perisic lo scorso campionato a Cagliari; sempre l'anno scorso Koulibaly col Chievo. Per esempio.Vista che, a quanto pare, mi ha tradito pure sulla sbracciata in area di Manolas su Ronaldo in corsa: MMa il vero capolavoro (o i capolavori) l'inesorabile Massa lo ha compiuto con la sua personalissima interpretazione del vantaggio.Uno si aspetta la punizione dal limite per la Juve e il doppio giallo per il francese, e invece il direttore di gara ci stupisce: nulla di tutto questo, ma rimessa dal fondo per la Roma. Per l'imperscrutabile Massa il vantaggio si era infatti gia' concretizzato col tiro di CR7. Mah...Sul gol di Douglas Costa, pero', Massa cambia ancora la sua applicazione del regolamento: annulla la rete perche', in precedenza (ossia, una vita prima) il romanista Zaniolo aveva subito un fallo a centrocampo da Matuidi, fallo che pero' non gli impedisce di effettuare il lancio per un compagno, intercettato da De Sciglio. L'azione ricomincia e la Juve segna.Per spiegarci questa assurda decisione sono riusciti a tirare fuori una APP , che non e' un'applicazione per Android ma l'"attacking possession phase" che - per quelli che ci capiscono - e' il momento in cui inizia una nuova fase d'attacco, che secondo Massa sarebbe partita proprio dal fallo su Zaniolo.Vi ha convinti?. Complice il Var, che non puo' essere utilizzato per ogni scemata. Ma dopo una campagna stampa pro uso intensivo del VAR durata un'intera settimana sulle testate RCS da parte del loro proprietario (Cairo), tutto si spiega.Tu chiamali, se vuoi, mezzi di comunicazione di Massa.Auguri!