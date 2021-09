(dimenticando in un istante tutto quello che hanno detto in precedenza). E’ quanto sta accadendo alla Juve dopo questo avvio di campionato, nel quale ha conquistato appena un punto in tre partite, una miseria. Che ci siano lacune gravi nell’organico, lo diciamo da almeno due anni (e ci siamo presi pure molti insulti per questa nostra opinione).. E’ però incomprensibile, e forse anche poco onesto dal punto di vista intellettuale, prendere a pretesto la sconfitta di Napoli per azzannare la Juve, anche se si aggiunge ad altre due gare andate male (a Udine per colpa del portiere, con l’Empoli per colpa di tutti).