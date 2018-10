Blaise Matuidi, uno dei senatori della Juventus e della nazionale francese parla della stella del Barcellona Ousmane Dembélé dal ritiro della Francia: "​A volte fa bene, altre volte meno. Come tutti. Ci aspettiamo tanto da lui perché ha tanto talento. Siamo felici di quello che sta facendo, chiaro che deve migliorare in alcune situazioni ma questo vale anche per gli altri. I calciatori con più esperienza sono qui per dargli consigli. E’ nel club giusto per migliorare, ha alzato il suo livello rispetto alla passata stagione, in un club dove c’è tanta concorrenza. E’ uno degli attaccanti del futuro, sappiamo che può fare grandi cose. Qui in nazionale ne siamo tutti convinti.”